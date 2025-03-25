«Смело выбирайте»: эксперт назвала главные модные тренды сезона
Эксперт по покупкам Дементьева: следует остановить выбор на цветочном принте
Фото: 5-tv.ru
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Выбирая основную одежду, не стоит забывать и про аксессуары, они могут стать акцентом в образе.
Весной 2025 года в моде акцентные аксессуары и одежда приталенного фасона. Соответствующее заявление сделала эксперт по покупкам Екатерина Дементьева в беседе с изданием Lenta.ru.
«Смело выбирайте вещи приталенного фасона: пальто и тренчи, блейзеры, платья. Подчеркнуть талию можно и в топе прямого или объемного кроя — достаточно добавить в образ пояс или ремень на рубашку или блузу», — посоветовала байер.
Дементьева добавила, что особенно популярными в этом сезоне станут укороченные модели верхней одежды в пастельных тонах и с цветочными узорами.
Более того, эксперт напомнила, что выбор обуви у модниц в этом сезоне достаточно обширный: от кроссовок и балеток до лоферов и туфлей на плоской подошве.
«Не забывайте об акцентных аксессуарах: заколите волосы крабиком в виде гавайского цветка или повесьте его на сумку. Сейчас в тренде суперобъемные резинки для волос — цветы тоже есть», — наставила эксперт.
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