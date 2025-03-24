«Будем добиваться реакции»: Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака

Захарова: преступление Киевского режима против свободы слова не будет забыто

Фото: Вконтакте/Александр Федорчак/id136672419

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Военный корреспондент погиб 24 марта 2025 года.

Смерть военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака в зоне СВО не останется без внимания. Об этом 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что киевский режим понесет ответственность за преступления против свободы слова.

«Очередное преступление Киевского режима против свободы слова и журналистики не будет предано забвению „стратегическим молчанием“, проплаченным западными кураторами. Мы не просто доведем до сведения профильных международных организаций информацию, но будем добиваться их реакции. ОБСЕ и ЮНЕСКО, а также другие специализированные международные институты обязаны отреагировать», — заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России также выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего корреспондента, отметив его профессионализм и преданность делу.

Военный корреспондент Александр Федорчак погиб 24 марта во время работы над репортажем на территории ЛНР, попав под артиллерийский обстрел со стороны ВСУ.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий военкора «Известий» Дениса Кулаги, узнавшего о гибели коллеги и друга.