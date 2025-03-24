Москва преображается: в этом году благоустроят более двух тысяч дворов

В Москве благоустроят почти две половиной тысячи дворов

Фото: mos.ru

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Проекты разработаны с учетом мнения местных жителей.

Власти Москвы приступили к реализации программы благоустройства придомовых территорий. В этом году планируется привести в порядок почти две с половиной тысячи столичных дворов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, его слова передает портал mos.ru.

«Мы отремонтируем асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, обустроим удобные парковки. Важный этап — озеленение, поэтому во дворах появятся новые газоны», — отметил Бирюков.

Проекты благоустройства разрабатывались с учетом предложений москвичей. Жители могут участвовать в выборе дизайна малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны и беседки. По возможности во дворах установят качели и зоны отдыха.

Также в планах ремонт детских и спортивных площадок, установка энергоэффективных фонарей и создание зон для выгула животных.

Ранее в Москве уже привели в порядок все 24 тысячи дворов в соответствии с единым стандартом, в который входят инфраструктура для отдыха и спорта, качественное освещение и современное покрытие дорожек и площадок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что артисты Москонцерта выступили в столичном госпитале для участников СВО.