Люди пытаются вернуть деньги за курсы нумеролога Кристины Егиазаровой

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Жительница Уфы заплатила 200 тысяч рублей за курсы от блогера, но вместо знаний получила лишь разочарование.

Сотни тысяч за курс, от которого толку — ноль. Жительница Уфы пытается вернуть деньги за обучение у Кристины Егиазаровой. Это, как она сама себя и называет, главный нумеролог страны. Цена таких занятий может доходить до нескольких миллионов рублей, но довольны курсом далеко не все. Жалобы поступают в том числе и от бывших сотрудников Егиазаровой.

Корреспондент «Известий» Евгений Наприенко провел собственное расследование. И получил неожиданное предложение — не выдавать репортаж в эфир. Что выяснил журналист — в сюжете.

В том, что такое матрица судьбы, кармические числа и личный код, жительница Уфы захотела разобраться с помощью профессионала. За то, чтобы познать основы нумерологии заплатила больше 200 тысяч рублей.

«Мы получили знания поверхностные. Практика была самостоятельная. Куратор мотивировала это тем, что ей не оплачивается это все», — отметила девушка.

Теперь пострадавшая предпочитает скрывать лицо — боится, что над ней будут смеяться. Посередине курса она поняла, что ее обманывают. Потребовала вернуть деньги, но ей отказали.

Изначально вести уроки должна была основательница курсов Кристина Егиазарова. Она называет себя главным нумерологом страны.

Егиазарова открыла свою школу четыре года назад. Публиковала записи, в которых доказывала взаимосвязь между числами и разными событиями. На обучение принимали не всех, а после завершения курсов проводили пышные выпускные балы.

Бывший руководитель коммерческого департамента школы Семен Воронцов рассказывает, что у «королевы цифр» есть некие вип-тарифы. Стоимость индивидуального обучения на роскошной вилле в Дубае и перерывов между лекциями на яхте начинается от трех миллионов рублей. В самом обучении ничего противозаконного нет. Вот только оплату за такие курсы Егиазарова якобы принимает не на официальные счета.

«Часть выручки, надо понимать, что принимается в криптовалюте. Людям этот формат удобен. Потому что никак это не законтролировать, платежи эти не увидеть», — отметил бывший сотрудник Егиазаровой Семен Воронцов.

По словам бывших сотрудников школы, большинство из них не были официально устроены на работу. Трудились, как самозанятые.

Сама Егиазарова не отказывает себе в удовольствиях. За ее бизнесом теперь неофициально следит муж. Пышную свадебную вечеринку они тоже назвали в духе цифр — «Координаты любви». Церемония на крыле самолета прошла на острове Бали. Десятки гостей доставили на вертолете, а ведущими выступали известные артисты.

Егиазарова, похоже, сильно боится повторить судьбу королевы других марафонов — Елены Блиновской. Иначе как объяснить, что она подробно рассказывает в соцсетях о своей финансовой отчетности?

«Я написала сразу нашему бухгалтеру, юристу. Так, а ну-ка проведите все проверки, чтобы у нас все было чисто кристально», — отметила Егиазарова.

Правда, после нашей просьбы прокомментировать заявление бывшего сотрудника Кристина Егиазарова отправила нас к юристу. Он связался с нами и сделал необычное предложение.

После отказа представитель Егиазаровой сразу позвонил бывшему сотруднику и потребовал, чтобы он решил вопрос с выходом нашего репортажа в эфир. Возможно, нумеролог опасается не только вопросов об уплате налогов, но и о том, чему же она учит своих поклонников.

«Это нельзя считать наукой. Это абсолютно ни на чем не основано. Это не имеет никакого обоснования. Эти теории нельзя проверить, обосновать. Эти люди просто наживаются на человеческом доверии и на человеческом желании перекладывать ответственность на других», — подчеркнула аналитик Арина Шабалина.

После нашего запроса ситуацию с ученицей из Уфы быстро решили. Деньги ей обещают вернуть в ближайшие дни. А нумерологу Егиазаровой вместо мистических чисел, судя по всему, придется перепроверить цифры бухгалтерской отчетности.