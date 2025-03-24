Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Если раньше в Африке и Латинской Америке изымали, в основном, пистолеты, то теперь там появляются минометы и противотанковые комплексы — те самые, которые Запад передавал Киеву.

Украина становится глобальной проблемой из-за огромного количества оружия, которое там скопилось. Об этом пишет британское издание The Times.

Издание перечисляет: Европа, Африка, Ближний Восток — далеко не полный перечень возможных «горячих точек» на планете, вызванных расползанием с Украины западных боевых систем, которыми США и их союзники по НАТО так щедро накачали киевский режим и, что самое самоубийственное для западной коалиции, продолжают накачивать.

Корреспондент «Известий» Александр Тузиков рассказал о том, как запредельный уровень украинской коррупции открывает рынок оружия для самых опасных террористических группировок, в том числе и тех, кто готов стрелять и взрывать на улицах американских и европейских городов.

До пяти миллионов незарегистрированных стволов на руках. Бесконтрольная раздача оружия на Украине привела к тектоническим изменениям на глобальном черном рынке боевых систем, пришли к выводу эксперты ООН. Если еще пять лет назад в проблемных странах Латинской Америки более половины изъятого оружия приходилось на пистолеты, а в Азии и Африке — на короткоствольные ружья, то теперь картина принципиально иная. Минометы в ходу.

В Нигере террористы активно применяют украинские минометы для обстрела позиций армии страны. О том, что они попали в руки радикалов именно с Украины, в Ниамее уже не сомневаются. Это далеко не первый случай, когда советское оружие М120 «Молот», в больших количествах хранившееся на складах Украины, оказывается в руках боевиков. Но это лишь вершина айсберга.

Мексиканские медиа пишут о массовом попадании в руки наркомафии тех самых противотанковых систем Javelin, которыми американцы так щедро поделились с неонацистскими формированиями Киева. И вот уже боевики картеля «Гольфо» позируют с оружием, которое предназначено только для армии. Оно так активно осваивалось ВСУ, что оказалось за 11 тысяч километров от мест боев, на границе Мексики и США. То есть вернулось в виде смертельной угрозы самим американцам. На черном рынке стоимость одного Javelin колеблется от 20 до 60 тысяч долларов. Каждый выстрел — около 30 тысяч долларов.

Если мексиканские боевики могут себе позволить, то есть спрос и в других частях света. Например, на Ближнем Востоке. Угрозу вовремя поняли в Израиле. В окружении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху быстро смекнули, что с учетом запредельного уровня украинской коррупции — израильские противотанковые системы будут жечь израильские же танки в Секторе Газа и на границе с Ливаном.

«У нас есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас. Потому что они могут попасть в руки иранцев. И, кстати, это не теоретическая возможность. Это действительно произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим на наших границах. Поэтому здесь нам нужно быть очень осторожными», — отметил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Но если Израиль отказался поставлять боевикам ВСУ летальное оружие, то Европа продолжает это делать, не опасаясь возврата в виде выстрелов и взрывов на улицах, например, Финляндии. И вот уже здесь предупреждают: украинский конфликт, скорее всего, будет иметь непредсказуемые последствия. Оружие с Украины окажется в руках финской организованной преступности. Такие же опасения нарастают в Лондоне.

«Украина — единственная в Европе никак не контролирует законом оборот огнестрельного оружия. До сих пор действует морально устаревший указ Министерства внутренних дел 1998 года, хотя с тех пор многое изменилось, и ситуация с распространением оружия на Украине крайне сложная и запутанная», — пишет The Times.

Как отмечает The Times, еще в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявил, что готов дать оружие любому украинцу. И тут же были розданы так называемым «добровольцам» более 25 тысяч автоматов и около десяти миллионов патронов, а также гранатометы и даже переносные зенитно-ракетные системы. Началась настоящая коррупционная вакханалия.

Под видом наградного оружия любому желающему, не имеющему никакого отношения к ВСУ, стали доступны пистолеты и даже пулеметы, пишет издание. Цена вопроса в британских деньгах — 930 фунтов стерлингов — и мощная крупнокалиберная винтовка, которая легко остановит легковушку или фургон, у вас в руках.

Поэтому торговцы оружием по всему миру внимательно следят за динамикой украинского конфликта: как только выстрелы затихнут, украинцы начнут избавляться от оружия, распродавая его по всему миру.