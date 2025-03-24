Владимир Путин назначил Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди первых инициатив — создание единой программы исследований северных морей.

Владимир Путин назначил президента «Курчатовского института» Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии России. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании научно-экспертного совета.

Его главной темой стало развитие научного атомного флота. По мнению экспертов, эта работа должна носить комплексный характер. А поможет в этом строительство новых больших кораблей ледового класса. А также дооборудование действующих судов всей необходимой техникой для исследований.

«Надо разработать очень быстро и утвердить программу научных исследований в Арктике. Потому что она сегодня до настоящего времени носит фрагментарный характер и не является целостной программой, которая бы была, так сказать, такой объединяющей силой. Надо найти варианты интеграции исследовательского флота. Я не к тому, что их надо там отобрать и собрать в одно место, но надо найти интеграционный процесс вовлечения всех возможных судов, находящихся под крышей разных ведомств в реализацию этой программы», — заявил заместитель председателя Морской коллегии России, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

По мнению Михаила Ковальчука, для изучения Арктики также необходимо создать отдельное многопрофильное атомное судно, которое будет отвечать всем необходимым требованиям. В таком случае Россия сможет существенно нарастить свое присутствие в Мировом океане. И укрепить свое лидерство в этих широтах.