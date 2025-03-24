Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

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Лидеры стран высоко оценили уровень партнерства между Россией и Арабскими Эмиратами.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Состоялась беседа между лидерами РФ и ОАЭ. В ней Путин выразил признательность за то, что Арабские Эмираты выступают посредниками в обмене пленных между Россией и Украиной.

Кроме того, главы государств обсудили пути мирного урегулирования украинского конфликта. Также был затронут вопрос нормализации российско-американских отношений.

«Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран», — информирует пресс-служба.

Президенты положительно оценили уровень партнерства между РФ и ОАЭ. Главы государств выступают за реализацию взаимовыгодных проектов в разных сферах. Кроме того, лидеры России и Арабских Эмиратов планируют поддерживать координацию в формате Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Владимир Путин также поздравил своего коллегу и граждан его страны со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол ОАЭ указал на важность укрепления партнерства.