Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Актер будет освобожден по УДО.

Если бы актер Михаил Ефремов оказался в одном лагере со своим бывшим защитником в суде Эльманом Пашаевым, арестованным по делу о мошенничестве, они бы нашли тему для разговора. Такое заявление в беседе с 5-tv.ru сделал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП по вине Михаила Ефремова.

«Им было бы что сказать друг другу. Особенно Ефремову», — заключил Добровинский.

Меж тем, Алексеевский районный суд Белгородской области 24 марта удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении актера. Однако ему запрещено менять место жительства и управлять транспортом до конца фактического срока.

По словам его адвоката Юрия Падалко, Ефремову предстоит провести еще минимум 15 дней в колонии, прежде чем он получит возможность выйти по условно-досрочному освобождению.

Вечером 8 июня 2020 года внедорожник актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Водитель фургона погиб на месте. Во время аварии Ефремов был пьян, и в его крови также были найдены следы наркотиков. За это он был приговорен к 7,5 годам колонии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на самом ли деле Ефремов исправился.