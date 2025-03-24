«Отслеживаем ситуацию»: Песков об атаке ВСУ на нефтеперекачивающую станцию под Краснодаром

Песков отреагировал на атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию под Краснодаром

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Фомичев; 5-tv.ru

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Американской стороне стоит делать соответствующие выводы после совершенных киевским режимом действий.

Боевики Вооруженных сил Украины вновь атаковали беспилотными летательными аппаратами нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Дрон перехватили в семи километрах от объекта. Фрагменты упали в районе железнодорожной станции «Кавказская».

Как заявили в Минобороны России, Киев, вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, продолжает намеренные атаки на энергетическую инфраструктуру, в том числе международную.

Станция входит в консорциум, в числе инвесторов которого крупнейшие западные компании. Как заявили в Кремле, информация об ударах будет доведена до всех участников переговоров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также напомнил, что Россия свои обязательства выполняет.

«Наши вооруженные силы выполняют все указания Верховного Главнокомандующего, но, безусловно, мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию. Ну, собственно, ее также имеет возможность отслеживать и наши американские визави и делать соответствующие выводы», — заявил Песков.