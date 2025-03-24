Киев заманивает молодежь на службу по контракту чизбургерами
ВСУ привлекает молодежь на службу по контракту ха миллион гривен
Фото, видео: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru
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Большая часть суммы будет выплачена только после окончания договора.
Украинскую молодежь уже в ближайшее время бросят на передовую. По заявлению Генштаба, к десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) присоединились парни в возрасте от 18 до 24 лет.
В последнее время Киев развернул активную рекламную кампанию для их привлечения. В роликах акцентируют внимание на том, что за подписание контракта положен миллион гривен, и переводят сумму, например, в 15 тысяч чизбургеров в популярной сети фастфуда или в подписку на онлайн-кинотеатр сроком в 185 лет.
Вот только большую часть денег выплатят после окончания контракта.