Сахарный детокс: почему нельзя резко отказываться от сладкого

Фото: 5-tv.ru

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Зависимость от булочек и конфет может быть сравнима с никотиновой или алкогольной.

Резкий отказ от сахара может вызвать стресс и ухудшить психологическое состояние, предупредил врач-диетолог Алексей Кабанов. В интервью Lenta.ru он объяснил, постепенное сокращение потребления сладкого и самоконтроль помогут побороть сахарную зависимость без вреда для здоровья.

Специалист отметил, что зависимость от сахара может быть сравнима с никотиновой или алкогольной.

«Мы имеем дело с настоящей зависимостью, но при этом никто не считает больным человека, который употребляет много сладкого», — сказал врач.

При этом эксперт предупредил, что резкий отказ от вещества, хотя и не вредит пищеварению, может привести к психологическому дискомфорту, тревожности и перепадам настроения.

Диетолог рекомендует снижать потребление сахара постепенно:

Плавно уменьшать количество сладкого в рационе;

Заменять вредную пищу фруктами, ягодами или продуктами с натуральными подсластителями;

Контролировать эмоциональную тягу к конфетам и булочкам, которая часто возникает при стрессе.

«Если вы привыкли к сладкому чаю, попробуйте сначала снизить количество сахара вдвое, а потом перейти на несладкий. Такой подход минимизирует стресс для организма», — посоветовал медицинский работник.

Специалист напомнил, что избыток сахара в рационе увеличивает риск развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других проблем со здоровьем. При этом полностью отказываться от сладкого необязательно — важно контролировать его количество.

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