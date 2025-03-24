Артисты Москонцерта выступили в столичном госпитале для участников СВО

Фото: mosconcert.moscow

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Творческая программа «Мы вместе!» стала для бойцов не только развлечением, но и важным напоминанием о народной поддержке.

Культбригада Москонцерта выступила с программой «Мы вместе!» в столичном госпитале, где проходят лечение участники специальной военной операции. Об этом рассказали на официальном сайте Правительства Москвы mos.ru. Концерт, приуроченный к Дню воссоединения Крыма с Россией, стал не только ярким событием, но и важным инструментом психологической поддержки для бойцов, помогая им справляться с трудностями.

В исполнении заслуженной артистки Республики Башкортостан Елены Гусаровой (вокал), лауреата международных конкурсов Валентина Суходольца (вокал), лауреата первой премии международного юношеского конкурса имени П. И. Чайковского Анастасии Ушаковой (виолончель) и лауреата премии «Шансон года» Яна Марти (вокал) прозвучали любимые многими композиции и инструментальные сочинения. Завершился концерт коллективным исполнением песни «День Победы», которая стала символом единения и надежды.

Ведущей концерта выступила актриса Московского театра поэтов Анна Чепенко. Артисты стремились создать атмосферу тепла, радости и единения, напоминая бойцам о том, что их мужество и самоотверженность вызывают глубокое уважение и благодарность. Военнослужащие с радостью встречали артистов, подпевали знакомым песням и делились своими историями.

Москонцерт регулярно организует выступления в госпиталях, где проходят лечение участники СВО. Такие мероприятия помогают поддерживать боевой дух бойцов, дают им возможность отвлечься от трудностей и почувствовать заботу со стороны общества. Для многих из них концерты становятся важным напоминанием о том, что они не одни в своей борьбе.

Участники концерта и организаторы выразили надежду, что такие мероприятия помогут бойцам быстрее восстановиться и вернуться к нормальной жизни. «Мы вместе!» — это не просто название программы, но и важный посыл, который артисты передают своим выступлением: единство, поддержка и вера в победу.

Концерт стал важным шагом в поддержке участников специальной военной операции, напоминая им о том, что их подвиг не остается незамеченным.

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