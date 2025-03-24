«Запомните это богатство»: Бьянка решила уменьшить грудь

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/biankarnb; 5-tv.ru

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До этого певица сделала хирургическую коррекцию эстетики тела.

Певица Бьянка призналась, что решила уменьшить размер груди. Звезда рассказала об этом поклонникам в социальных сетях, отметив, что операция пройдет сегодня. Бьянка объяснила, что большой размер груди мешает ее физической активности, и поделилась, что хочет изменить ситуацию.

«Уже через час ложусь на операцию. Запомните это богатство. Мое родное. Шестой размерчик. Все красиво, никаких растяжек, но я захотела их уменьшить, чтобы, когда Татьяна прыгает, не было такого сильного эффекта», — рассказала певица.

Бьянка также добавила, что ее грудь всегда была предметом гордости, но теперь она готова пожертвовать размером ради комфорта.

Это не первая операция, на которую решилась певица. В марте 2024 года Бьянка уже делала пластику, потратив на нее почти три миллиона рублей. Тогда звезде провели процедуру по восстановлению эстетического вида живота и липоскульптурирование.

Перед тем как решиться на пластику, Бьянка похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Певица призналась, что у нее были гормональные проблемы, и для их решения она регулярно посещала клинику, где ей делали капельницы с витаминами. Эти процедуры помогли вывести лишнюю жидкость из организма и улучшить самочувствие. После этого звезда решилась на пластическую операцию.

Бьянка продолжает работать над своим образом, стремясь к комфорту и уверенности в себе. Ее решение уменьшить грудь стало еще одним шагом на пути к гармонии и здоровью.

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