Жилье без новостроек: семейная ипотека выходит на вторичный рынок в регионах

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Эксперты называют это шагом к справедливости, но предлагают дополнить программу мерами по стимулированию строительства новых жилых комплексов по всей стране.

Расширение программы семейной ипотеки, включая возможность льготного кредитования для приобретения вторичного жилья, окажет существенную поддержку тысячам семей.

Особенно актуальной эта мера станет для жителей населенных пунктов с ограниченным предложением новостроек. Однако, как отмечают аналитики, подобные изменения могут спровоцировать рост цен на жилье, сообщило агентство URA.RU.

Семейная ипотека на вторичное жилье теперь доступна в городах, где одновременно возводится не более двух многоквартирных домов. В основном, это небольшие населенные пункты с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек, расположенные в центральной России, на Урале и в Сибири.

По данным ДОМ. РФ, в список вошел 901 город. Однако льгота распространяется только на квартиры в домах, построенных не более 20 лет назад.

До сих пор жители таких городов были лишены возможности участвовать в программе семейной ипотеки, так как новостроек там практически нет. Теперь у них появился шанс улучшить жилищные условия, используя льготный кредит.

По словам экономиста Александра Цыганова, это решение — вопрос справедливости, так как оно уравнивает возможности жителей малых городов с теми, кто проживает в крупных региональных центрах.

В малых городах, включенных в программу, часто расположены возрождающиеся промышленные предприятия. Их сотрудники, а также удаленные работники, могут стать основными претендентами на льготную ипотеку.

«Раньше жить в маленьком городе и работать удаленно было сложно, но сейчас это стало реальностью благодаря интернету и развитой логистике», — отмечает Цыганов.

Эксперты ожидают умеренного роста цен на вторичное жилье в малых городах. По оценкам Федора Выломова, генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса, рост может составить 8-10%. Однако повышенного спроса не предвидится, так как платежеспособность населения в таких городах ограничена.

Одним из главных вопросов остается доработка деталей программы. Например, неясно, как будут определяться границы городов, где разрешена ипотека на вторичное жилье. Кроме того, некоторые эксперты считают, что более эффективным решением было бы стимулирование строительства в малых городах, а не расширение льгот на вторичный рынок.

По мнению аналитика Олега Репченко, власти могли бы предложить застройщикам налоговые льготы или взять на себя создание социальной инфраструктуры, чтобы сделать строительство в малых городах более привлекательным. Это могло бы стать более долгосрочным и эффективным решением проблемы доступности жилья.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что семейную ипотеку распространили на вторичный рынок.