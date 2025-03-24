Ефремов во время суда пообещал никогда не пить

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

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В эти минуты решается вопрос об УДО актера.

В Алексеевском суде Белгородской области в эти минуты проходит заседание об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова. За процессом наблюдает корреспондент 5-tv.ru.

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«Уважаемый суд, я искренне раскаиваюсь в совершенном мной преступлении. Приношу соболезнования потерпевшим и прошу меня простить. Все иски мной выплачены. За все время не было ни дня, что я не думал о своем грехе. Я осознал, что моя вседозволенность и пьянство привели меня к заключению», — сказал Ефремов, который принимает участие в заседании в режиме видеоконференции.

Актер просил выпустить его на свободу. Он уверяет, что в колонии встал на путь исправления и получил урок. А также ужасно тоскует по своей профессии и верит, что может принести пользу обществу своим ремеслом.

Он отметил, что у него проблемы со здоровьем и ему необходимо пройти лечение. Помимо этого, артист заверил суд, что больше никогда не будет нарушать закон и из-за него никто не пострадает.

«Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Я встал на путь исправления, и все», — заверил актер.

Михаил Ефремов уже несколько лет находится в местах лишения свободы. В июне 2020 года актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль внедорожника и не справился с управлением. На большой скорости он врезался во встречный автомобиль Lada. Пострадавший водитель, Сергей Захаров, работал курьером. Его не удалось спасти, он скончался в больнице от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил управления транспортным средством и приговорил его к 7,5 года лишения свободы.

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