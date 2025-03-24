Тайны ухода за зубами: чем опасны электрические щетки

Фото: 5-tv.ru

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Иногда высокие технологии могут навредить здоровью.

Обычная зубная щетка бережнее очищает полость рта, плюс она доступнее по цене, а ее чередование с электрической полезно для эмали. Об этом в беседе с Life.ru поделилась врач-стоматолог и гигиенист Ирина Гришина.

Электрические зубные щетки завоевали популярность благодаря своим передовым технологиям: вращающиеся и пульсирующие движения, звуковые вибрации, встроенные таймеры и сенсоры давления. Они обещают более эффективное удаление налета и идеальную чистку зубов.

Однако, особенно при неправильном использовании, они могут быть слишком агрессивными. Высокоскоростные вращения и вибрации способны истончать эмаль и раздражать десны, особенно если пользователь сильно нажимает на приспособление. Обычная щетка, напротив, позволяет контролировать силу давления и снижает риск повреждения тканей.

Врач рекомендует чередовать использование щеток. Это позволяет снизить нагрузку на эмаль и десны, сохраняя при этом эффективность чистки. Классическая щетка помогает избежать чрезмерного воздействия, которое может быть вызвано постоянным использованием высокотехнологичных устройств.

Кроме того, электрические модели требуют регулярной замены насадок, а в случае поломки — покупки новой части приспособления. Кроме того, они зависят от электричества или батареек, что делает их менее надежными в непредвиденных ситуациях. Обычная зубная щетка доступна по цене, не требует дополнительных расходов и всегда готова к использованию.

Чтобы минимизировать риски, врач-стоматолог советует соблюдать технику чистки: держать щетку под углом 45 градусов к линии десен, не давить на зубы и выбирать мягкие щетинки. Регулярные визиты к стоматологу помогут вовремя заметить и предотвратить возможные проблемы.

«В конечном счете ключ к идеальной чистке — это баланс между технологиями и бережным отношением к собственным зубам», — заключила специалист.

Таким образом, несмотря на все преимущества электрических щеток, обычная зубная щетка остается надежным и безопасным инструментом для ухода за полостью рта.

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