Вода прибывает: паводковая ситуация обострилась в нескольких регионах России

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Больше всего подтоплений зафиксировано в Иркутской области.

В Иркутской области обостряется паводковая ситуация, введен режим ЧС. Подтоплены десятки домов и сотни приусадебных участков. В одном из сел, по словам жителей, вода прибывает ежеминутно.

Опасная ситуация остается и в Башкирии. Там помощь спасателей потребовалась не только людям, но и животным. Домашних питомцев вывозили на лодках. А тех, кто покрупнее, выводили своими силами.

В Красноярском крае одна из деревень ушла под воду. А в Приморье, чтобы избежать заторов, на реках взрывают лед.