В Крыму пять человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком
Фото, видео: © РИА Новости; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru
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На место происшествия выехали следователи.
Рейсовый автобус и грузовик столкнулись в Крыму. По предварительным данным, погибли пять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики.
«По предварительной информации, погибли пять человек. Количество пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются», — рассказали в ведомстве.
Как уточнили в МЧС РФ, по предварительной информации, число пострадавших достигло 13 человек. Всего в автобусе находились 32 пассажира.
Авария произошла в районе села Укромное под Симферополем на автодороге Симферополь — Евпатория. Сейчас движение на автодороге затруднено.
Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Республике Крым и городу Севастополю Евгений Руднев поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. На место происшествия уже выехали следователи.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Свободненском районе Амурской области столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибла 47-летняя женщина.