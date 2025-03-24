«Хотят красивого и богатого»: актер Ценев высказался о женщинах с высокой планкой на мужчин

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Звезда сериала «Кухня. Война за отель» раскрыл, какие на самом деле намерения у таких дам.

Идеальных отношений не существует. Такое мнение выразил актер Владислав Ценев корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала START «Опасная Близость».

«Что такое идеальные отношения? Я не знаю. Они не бывают идеальными. Отношения — это всегда какой-то рост вдвоем, когда вы развиваетесь вместе, поддерживаете и доверяете друг другу. Это не про идеал», — ответил звезда сериала «Кухня. Война за отель».

По словам артиста, пары преодолевают препятствия на разных этапах отношений, и их связь представляет собой не прямую линию, а кривую, где есть взлеты и падения. Он также уверен, что те девушки, которые хотят себе идеального партнера, совершенно не думают о любви.

«Это все идет из детства, наверное. Что девушки, которые хотят просто красивого и богатого мужа, то они не думают в первую очередь про настоящую любовь и работу над собой», — подчеркнул он.

Подобные люди не отдают себя полностью партнеру, не выбирают его каждый день, уверен Ценев. Ведь такие отношения для них как некий аттракцион, который рано или поздно закончится.

«Ну потому что они потом просыпаются, мне кажется, в какой-то момент и такие: «Ой, а что я из себя представляю? Кто рядом со мной? Люблю ли я этого человека или нет?» — сказал актер.

Ценев также признается, что за всю жизнь у него не было отношений с идеальным человеком. Но при этом считает, что ему повезло, поскольку встречаться с совершенным партнером скучно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Елизавета Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без супруга.