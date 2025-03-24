Женщина погибла в ДТП с автобусом и грузовиком в Амурской области

В результате ДТП с автобусом и грузовиком в Амурской области погибла женщина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авария случилась на территории одного из городских предприятий.

На территории городского предприятия в Свободненском районе Амурской области столкнулись автобус и грузовик. В результате аварии погибла 47-летняя женщина, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Амурской области в Telegram-канале.

ДТП произошло с участием автобуса ЛИАЗ и грузовика «Газель». Одно из транспортных средств наехало на женщину, что привело к летальному исходу, уточнили в ведомстве.

«В результате пешеход от полученных травм скончалась», — сказано в сообщении пресс-службы Госавтоинспекции.

Детали инцидента уточняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа МВД России. Новая информация о пострадавших не поступала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что автобус «Луидор» съехал в кювет в Ленинградской области. Это случилось на трассе Вологда — Тихвин. На 524 километре дороги водитель транспортного средства не справился с управлением. Он погиб на месте до прибытия медиков. Также пострадал несовершеннолетний пассажир, его немедленно госпитализировали с травмами.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.