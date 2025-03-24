Любопытная кошка покорила 30-метровую статую Иисуса Христа в Боливии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Harald von Radebrecht; 5-tv.ru

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Для этого животному пришлось преодолеть лестницу из почти 1,5 тысячи ступеней и залезть внутрь рукава монумента.

Статую Иисуса Христа в Боливии покорила кошка. Туристы заметили, как она выглядывает из рукава монумента, наблюдая за всеми с высоты 30 метров. Как животное там оказалось — непонятно.

Впрочем, внутри действительно есть винтовая лестница, на которой около полутора тысяч ступеней. Даже для активной кошки преодолеть их — не самая простая задача.

Так или иначе, животное уже стало мемом. Вопрос лишь в том, рискнут ли подняться за ней спасатели.