Ситуация в Турции накаляется: протесты охватили всю страну после ареста мэра Стамбула

Фото, видео: Reuters/Cagla Gurdogan; 5-tv.ru

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Протестующие называют это оппозиционной зачисткой перед выборами президента, ведь именно Имамоглу был главным соперником Эрдогана.

В Турции назревает крупный политический кризис. Оппозиция призвала к проведению досрочных президентских выборов после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и связях с террористами. Вместе с Имамоглу арестован ряд высших чиновников мэрии. Всего по делу проходят более 90 человек.

На данный момент Экрем Имамоглу является главным политическим конкурентом действующего лидера страны Реджепа Эрдогана. В ходе праймериз, которые организовала Народно-республиканская партия Турции, он получил поддержку почти 15 миллионов человек.

После призывов оппозиции организовать митинги — ситуация в стране накалилась. Этой ночью сотни тысяч человек вышли на улицы Анкары, Антальи и Измира. В Стамбуле окружили здание администрации в поддержку арестованного градоначальника Имамоглу. В полицию летят петарды и бутылки с зажигательной смесью. Протестующих разгоняют водометами и слезоточивым газом. Все подробности в репортаже корреспондента «Известий» Усмана Хасанова.

К этой встрече обе стороны подготовились. Полиция стянула дополнительные силы, протестующие пришли в масках, противогазах и не с пустыми руками. Видно, как в полицейских все время летят некие предметы. Может, из-за проливного дождя те сначала гаснут. Но вот он стихает, и демонстранты атакуют уже горящими файерами. Полиция отвечает водометами и слезоточивым газом.

Толпу протестующих удается немного оттеснить. Но те начинают забрасывать полицейских камнями. Слышны очереди из выстрелов резиновыми пулями. Громкие хлопки. Протестующие бросают пиротехнику прямо в полицейских.

Это самое жесткое противостояние за все дни протеста. Днем лидера оппозиционеров мэра Стамбула Экрема Имамоглу арестовали. После на его странице в соцсети появилось большое сообщение.

«Имамоглу назвал свой арест казнью и прямо призвал граждан Турции выходить на улицы Стамбула и других городов», — гласит пост.

На кадрах с коптера видно, что сторонники его послушались.

Самый массовый митинг, несмотря на запреты властей, сторонники Имамоглу устроили прямо у здания муниципалитета Стамбула, где трудился арестованный мэр.

На улице идет дождь, но это не останавливает протестующих. Огромное количество людей. Раза в три больше, чем в предыдущие дни.

Лозунги лидеров протеста: «Бойкот» и «Правительство в отставку!» Полиция терпела недолго. Протестующие собрались в Анталье, Измире. Эти кадры из центра турецкой столицы — Анкары. Полиция пыталась заблокировать дороги, ведущие к месту проведения акции.

Мэра Стамбула Имамоглу обвиняют в коррупции и пособничестве терроризму. В ходе расследования этих дел арестовали уже около 50 его соратников. А всего по ним проходит почти сто человек.

Протестующие называют это оппозиционной зачисткой перед выборами президента в стране. Ведь именно Имамоглу был главным и единственным соперником действующего лидера Турции — Реджепа Эрдогана.