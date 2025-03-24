ВС РФ бьют по резервам боевиков ВСУ и отрезают пути снабжения в Харьковской области

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Наши военные грамотно используют беспилотники, что приносит свои плоды.

Наши войска активно продвигаются вперед в Харьковской области, где постепенно сужается полукольцо вокруг группировки ВСУ в районе Купянска. Основную нагрузку в этой операции берут на себя беспилотники. Они эффективно уничтожают блиндажи и укрепления противника, а также минируют пути снабжения боевиков. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Российский дрон-камикадзе разбил вражеский блиндаж и тем самым завершил зачистку укрепрайона боевиков возле Двуречной — поселка, что в паре километров от Купянска. Именно этот плацдарм выбрала группировка «Запад» для наступления, ведь по данным разведки у врага здесь очень большое количество резервов, которые наши бойцы методично сжигают.

«За период боевой задачи мы уничтожили более десяти единиц бронированной техники. Включая М113, „Козак“ и колесную бронетехнику», — сообщил сапер-пулеметчик с позывным Кипиш.

Полукольцо вокруг Двуречной начинает расширяться. Наши войска почти заняли Таволжанку. Участок, сложный для противника. В основном, здесь орудуют именно ударные дроны, в связке с ними — легкие БПЛА, задача которых — заминировать трассы снабжения украинской группировки.

Когда минные заграждения срабатывают, на участок сразу летит новый беспилотник.

«Продумав момент, что за ней, возможно, приедет эвакуация, также метров за 200, также на тех же датчиках установили еще заграждения», — поделился командир расчета БПЛА с позывным Бамбук.

Отряды БПЛА сейчас выполняют самый широкий спектр задач — от снабжения до эвакуации, поэтому желающих заниматься беспилотным делом в войсках становится все больше — в 45-й гвардейской инженерной бригаде «Западной» группировки есть специальный центр, где работают на симуляторах.

«Это просто как гонка. Задача — просто пролететь, научиться правильно разворачиваться, углы нарезать», — пояснил сапер-радиотелефонист с позывным Газиз.

Здесь учат, как правильно подбивать цель и дистанционно минировать. Перед выходом на боевую — обязательный экзамен.

«А вот в этом помещении уже проходит финальный этап обучения операторов БПЛА. Вот такой вот полигон соорудили в подземном блиндаже. Здесь оператору, который сидит с пультом, нужно выполнить огромное количество упражнений, пройти вот такую полосу препятствий. Для тренировок используют специальный дрон. Вот он сейчас летит как раз. Он в два раза меньше, может, даже в три, чем стандартный FPV», — рассказал корреспондент.

«На самом деле, если они научатся летать на таком маленьком FPV, остальные дроны не будут проблемой. Мы учим их проходить карту медленно, чтобы моторика разрабатывалась гораздо лучше, чтобы они „птичку“ чувствовали лучше», — уточнил оператор FPV-дронов с позывным Митяй.

Беспилотники на фронте ВСУ начали применять первыми, но в этой сфере наша армия уже ушла далеко вперед, ведь подобные технологии в украинской армии только начали изучать.