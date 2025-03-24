«Это все политический театр»: британские военные о планах Стармера по Украине

Фото: Reuters/Alastair Grant

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Идея премьер-министра не нашла отклика ни на мировой арене, ни в пределах страны.

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера по отправке на Украину миротворцев «коалиции желающих» — это «политический театр», уверены британские военные. Высокопоставленный армейский источник заявил The Daily Telegraph, что политик поторопился делать такие заявления.

«Нет никаких определенных конечных военных состояний или предположений военно-стратегического планирования. Это все политический театр… Стармер поторопился с разговорами о высадке войск на землю, не поняв, о чем говорит», — сказал источник.

Он подчеркнул, что заявления Стармера — причина, по которой все чаще поднимается вопрос об отправке на Украину самолетов и кораблей. Этот вариант гораздо вероятнее, ведь он не требует размещения базы на территории страны, заключил собеседник газеты.

Другой источник издания отметил, что Россия и США не поддерживают идею возглавляемой Великобританией коалиции.

Об отправке войск и самолетов на Украину после окончания конфликта Кир Стармер заговорил 15 марта. Немногим позже портал Unherd писал, что Лондон не сможет предоставить Украине помощь, ведь у него нет для этого ресурсов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Чехии заявили о готовности отправить военных на Украину.