Конституционный суд восстановил в должности премьер-министра Южной Кореи

Фото: Zuma\TASS/ТАСС

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Доводы Национального собрания не были приняты во внимание.

Импичмент премьер-министра Кореи Хан Док Су был отклонен Конституционным судом, пишет агентство Yonhap. Из этого следует, что политик восстановлен в должности.

Суд не согласился с доводами Национального собрания. Хан Док Су вновь получит статус исполняющего обязанности президента Южной Кореи.

Парламент страны объявил премьер-министру импичмент 27 декабря 2024 года. Причина — решение Хан Док Су отложить назначение судей.

В начале декабря 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил в стране военное положение из-за угрозы паралича власти. Немногим позже южнокорейский лидер был заключен под стражу. Его сторонники в ответ на это устроили погром.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что южнокорейская прокуратура освободит президента Юн Сок Еля из-под стражи. Глава государства в ближайшее время вернется домой из центра заключения Сеула. Он инициировал юридический процесс в феврале этого года, подав ходатайство в Центральный районный суд.