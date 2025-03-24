«Мир жесток»: Саша Савельева оригинально поздравила сына с днем рождения

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Артистка считает, что сыну необходимо подавать пример.

Певица Саша Савельева необычно отпраздновала день рождения сына Леона, о чем пишет 7Дней.ru.

Малышу бывшей солистки группы «Фабрика» исполнилось шесть лет. В честь праздничной даты звезда выложила трогательные архивные фотографии с ребенком из роддома.

Саша Савельева с сыном Леоном. Фото: Instagram*/sasha_savelieva

Савельева и отец мальчика Кирилл Сафонов всегда показывают ребенка со спины. В этот раз артистка поступила так же. На одних кадрах новорожденный в руках матери, на других — звезда прижимает малыша к груди пока тот, вероятно, спит.

«Ты невероятно умный, добрый, честный, веселый и просто хороший человек — возможно, тебе будет немного сложно с этими качествами по жизни, потому что, к сожалению, мир жесток и в нем нет справедливости. И поэтому я желаю тебе сохранить эти качества и приобрести гибкость и стабильную самооценку», — написала Саша, обращаясь к сыну.

К воспитанию малыша знаменитость, как и ее супруг, подходит прагматично. Она считает, что необходимо подавать пример Леону через самосовершенствование.

Подписчики также поздравили мальчика под постом.

«С днем рождения очень хорошего, доброго, чистого, умного и веселого мальчика»;

«Сашенька, поздравляю вашу прекрасную семью! Леон — красавчик», — написали в сети.

Саша и Кирилл женаты с 2010 года. От первого брака у артиста есть дочь Анастасия, проживающая в США.

Ранее 5-tv.ru писал, что с Савельевой перед Новым годом случилось страшное.

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