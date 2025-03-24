«Предлагали стереотипные образы»: как цвет волос Юлии Франц повлиял на карьеру

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Внешность — это инструмент, уверена актриса.

Когда актриса Юлия Франц была блондинкой, ей предлагали роли стереотипных девушек. Об этом она рассказала 7Дней.ru.

Быть блондинкой непросто, уверена Юлия. Окрашивание занимает несколько часов, услуги мастера стоят дорого. Осветленные волосы необходимо тонировать каждые две недели, иначе оттенок потеряет свежесть. Но самое неприятное обстоятельство — стереотипные образы, которые актрисе приходилось воплощать.

«Когда я была блондинкой, мне действительно предлагали героинь определенного стереотипного образа — легких, воздушных. Сейчас роли стали разнообразнее», — поделилась Франц.

Несмотря на подобный опыт, актриса считает, что волосы и внешность — лишь инструмент. Юлия готова меняться ради ролей.

«Когда роль достойная, хороший сценарий и изменение внешности действительно необходимо, то почему бы и нет?» — сказала она.

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