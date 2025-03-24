Комик Конан О’Брайен получит премию имени Марка Твена в области юмора

Фото: www.globallookpress.com/Phil McCarten

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Церемония вручения пройдет в обновленном Кеннеди-центре.

Американский комик и телеведущий Конан О’Брайен будет удостоен премии имени Марка Твена в области юмора. Церемония пройдет в обновленном вашингтонском Кеннеди-центре, пишет агентство Reuters.

«О’Брайен был ведущим церемонии вручения „Оскара“ в начале этого месяца и планирует вернуться в роли ведущего в следующем году», — также отметило агентство.

На канале NBC комик вел такие шоу, как «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном» и «Вечернее шоу с Конаном О’Брайеном». Его также можно было увидеть в программе «Конан» на TBS. А для передачи «Субботним вечером в прямом эфире» телеканала SNL Конан долгое время создавал сценарии.

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе 3 марта. «Лучшим фильмом» стала «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна. Картина также получила награды за лучший монтаж и оригинальный сценарий.

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