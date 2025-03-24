Певица Ковальчук не обращает внимания на непрошеные советы в соцсетях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певицу больше волнует творчество и создание новых образов.

Певица Юлия Ковальчук не стала отвечать на критику хейтеров ее супруга Алексея Чумакова, который недавно попал в скандал из-за своих неоднозначных высказываний в отношении жены.

Экс-солистка группы «Блестящие» в соцсети поделилась фотографией, где позирует в кожаном платье в пол, сидящем по фигуре. Под снимком с роковым образом она заявила, что ей некогда обращать внимание на недовольных пользователей в интернете, поскольку она занята творческими проектами и личной жизнью.

«Не успеваю следить за сплетнями в интернете, а успеваю счастливо жить и работать. Как вам мой новый образ?» — пояснила Ковальчук.

Поклонники исполнительницы поддержали ее позицию в комментариях. Они отметили, что Юлия выглядит потрясающе.

«Классный образ, фигурка точеная»;

«Юля, вы прекрасны»;

«Счастья вашей семье», — написали люди.

Среди преданных подписчиков блога знаменитости нашлись и те, кто засомневался в предлагаемой трактовке событий. Некоторые люди посчитали, что за красивой картинкой скрывается недосказанность.

Во время интервью с моделью Светланой Бондарчук Чумаков поделился подробностями того, как начинал роман с Ковальчук. Фразой, поразившей зрителей, стала следующая — «вдул бы или не вдул». Именно так артист пояснил подход к выбору избранницы.

Столкнувшись с негативом в сети, Алексей пробовал отвечать шутками. Так, он заявил, что стал жертвой абьюза общественности, а после пояснил, что считает им сказанное юмором, уместным при дружеской беседе.

Ковальчук и Чумакова вместе уже 17 лет. Пара воспитывает двух дочерей.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассудила о скандале с Алексеем Чумаковым.