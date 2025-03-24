Уиткофф: США ожидают реального прогресса от переговоров в Саудовской Аравии

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Главная задача — сблизить стороны конфликта.

Американская сторона ожидает ощутимого прогресса от переговоров в Саудовской Аравии о прекращении огня в Черном море между Россией и Украиной. Такое заявление сделал спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море между обеими странами, а из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — сказал Уиткофф.

Главная цель грядущих переговоров — примирить стороны конфликта путем обсуждения конкретных тем.

«Таков план действий. Именно это мы намерены сделать. Думаю, у нас это получается довольно эффективно. И, думаю, вы увидите, что после понедельника (24 марта. — Прим. ред.) будет объявлено о гораздо большем прогрессе», — предположил Уиткофф.

Помощник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц в этот же день заявил, что Вашингтон и Москва намерены обсудить территориальные вопросы, а также возобновление торговых перевозок по Черному морю после прекращения на этой территории боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Уиткофф считает возможным начало военного конфликта между США и Ираном.