В Иркутской области подтоплено около 30 домов и 200 участков

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Об этом сообщил глава региона.

На территории Иркутской области затоплено 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Сообщение поступило от губернатора региона Игоря Кобзева, об инциденте он написал в Telegram-канале.

«Последняя информация о ситуации с подтоплениями в ряде районов области. Итак, на данный момент по всей области подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка», — отметил он.

При этом политик уточнил, что в Иркутском районе вода достигла 178 участков и 28 домов, в Эхирит-Булагатском она подтопила один участок, в Качугском распространилась на четыре участка и один дом, в Шелеховском на три участка, в Усольском достигла двух участков и в Баяндаевском — четыре участка.

В данный момент специальные службы осуществляют постоянную работу в районах, которые попали под удар стихии.

До этого, 20 марта, власти города Минусинск отмечали, что уровень воды в реке Минусинка снизился на один метр. Накануне, 19 марта, в региональной прокуратуре сообщили, что в Иркутской области подтоплено 13 придомовых территорий. Также было объявлено об эвакуации 22 человек, из которых шестеро — дети.

Ранее, писал 5-tv.ru, весенний паводок затронул 11 регионов России.