Силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ

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Вражеские дроны ликвидировали в период с 22:20 до 23:10 по московскому времени.

В период с 22:20 до 23:10 по московскому времени силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 28 украинских дронов над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«В период с 22:20 до 23:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в сообщении.

Над территорией Ростовской области было ликвидировано 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще шесть — над Воронежской областью, четыре над Белгородской и один над Брянской.

В этот же день силы ПВО сбили украинские дроны над Курской и Белгородской областями, а также над территорией Крыма. Всего с 21:25 до 22:20 по московскому времени было ликвидировано семь беспилотников.

С момента начала специальной военной операции, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года, боевики ВСУ непрерывно атакуют российские регионы. Противник использует не только беспилотные летательные аппараты, но и наносит ракетные удары по населенным пунктам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб из-за ударов БПЛА по Белгородской области.