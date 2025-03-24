«На 180 градусов»: жена Петрова рассказала о трудностях во время беременности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Девушка обратилась к специалистам за помощью.

Жена актера Александра Петрова Виктория поделилась переживаниями, связанными с беременностью, в своем новом блоге в Telegram. Она рассказала, что в 23 года готовится стать мамой и, несмотря на радость от этого важного события, столкнулась с рядом трудностей.

Супруга звезды отметила, что в начале беременности испытывала ощущения, похожие на «столкновение с громадной плитой нового, неизведанного, страшного». Она подчеркнула, что сложности, связанные с изменениями в жизни, стали для нее настоящим вызовом. По словам Виктории, сначала было непонимание, затем пришли как осознание, так и принятие с последующими привыканием и адаптацией, продолжающимися до сих пор.

Помимо психологических трудностей, под конец беременности Виктория столкнулась с болью в лопатках, но нашла поддержку у специалистов.

«Единственное, что начало беспокоить под конец беременности — это боль в лопатках. Кстати, а есть тут девушки в прекрасном положении? Так получилось, что среди своих подруг я первопроходец и в окружении почти нет товарищей по команде», — призналась девушка.

Будущая мама также рассказала о своей семейной жизни с Александром, отметив его чуткость и доброту. Она вспомнила, как однажды, когда ей срочно захотелось живых цветов в квартире, она не успела сделать заказ, но супруг пришел домой с прекрасным букетом, чем удивил ее. Виктория подчеркнула, как важно делиться своими желаниями и замечать мелочи, которые могут сделать жизнь ярче.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Александр Петров с женой Викторией узнали пол ребенка.