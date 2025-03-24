Уиткофф считает возможным начало военного конфликта между США и Ираном

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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При этом дипломатический способ решения у Белого дома в приоритете.

Соединенные Штаты могут вступить в военный конфликт с Ираном в случае отсутствия эффекта от альтернативных путей преодоления межгосударственных разногласий. Об этом высказался специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф для телеканала Fox News.

«Нам не надо разрешать все вопросы военным путем, но это не означает, что, если нас подведут к определенной черте, мы не прибегнем к боевым действиям, мы это сделаем при определенных обстоятельствах», — сказал он.

По словам политика, США будут и в дальнейшем полагать, что для Ирана неприемлемо владеть ядерным оружием, а также проводить разработки по данному направлению. К тому же Уиткофф отметил, что в первую очередь американские власти рассмотрят дипломатический способ для урегулирования ситуации.

«Наш сигнал Ирану: давайте сядем и посмотрим, сможем ли мы посредством диалога, посредством дипломатии прийти к нужному результату. Если сможем, мы готовы это сделать. А если не сможем, то альтернатива не очень хорошая», — пояснил он.

При этом правительство Ирана не принимает обвинения на свой счет и заявляет, что разработки в атомной сфере исключительно мирные. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркивает, что диалог с США осуществить в настоящий момент не получится, поскольку Вашингтон не меняет «политику давления».

До этого в МИД Ирана действующую форму ядерной сделки назвали нежизнеспособной. Также, 19 марта, портал Axios, ссылаясь на источники, сообщал, что Вашингтон объявил о сроке в два месяца для новой ядерной сделки с Тегераном. До сих пор неизвестно, с какого момента можно отсчитывать двухмесячный срока — с получения письма или с начала переговоров.

Иран, Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и Германия подписали ядерную сделку в 2015-м году. По ней санкций против Ирана должны были отменить при условии ограничения Тегераном ядерной программы. Несмотря на это, в 2018 году Дональд Трамп вновь наложил американские санкции на Тегеран. Тогда Иран постепенно начал отказываться от обязательств по соглашению.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп установил срок для новой ядерной сделки с Ираном.