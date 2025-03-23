Считала себя здоровой: пациентка назвала неочевидные симптомы проблем с сердцем

Американка назвала наблюдающиеся у нее неочевидные симптомы проблем с сердцем

Фото: 5-tv.ru

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Все больше людей, не достигших 50-летия, умирают от приступов.

Целую неделю 46-летняя Ники из Хьюстона в США игнорировала плохое самочувствие, что едва не стоило ей жизни. Признаками, которые могли рассказать о приближающемся сердечном приступе, она поделилась с подписчиками в социальных сетях. Ее историю рассказывает Daily Mail.

По собственному признанию, женщина до последнего считала себя здоровой. Боль в левом плече и давящее чувство в груди она приписывала неправильной позе во время сна. Ники также добавила, что перед госпитализацией с утра ее сильно тошнило.

Известно, что врачи не нашли типичных для страдающих от сердечных приступов симптомов у Ники: закупорки артерий и бляшек. Прибывшую в тяжелом состоянии в больницу женщину спас внимательный медицинский сотрудник.

«Он увидел меня, помахал мне в ответ, и через несколько секунд мы поняли, что у меня сердечный приступ», — поделилась Ники подробностями чудесной встречи со врачом.

Впоследствии кардиолог, осматривавшая пациентку, предположила, что ситуацию спровоцировала наследственность и перименопауза.

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