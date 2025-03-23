Две вдовы: в чем обвиняют друг друга бывшие возлюбленные покойного Дмитрия Марьянова

Фото: Яворская Яна/ТАСС

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Со смерти известного актера прошло семь лет.

Недавно исполнилось семь лет со дня смерти культового отечественного актера Дмитрия Марьянова — он покинул этот мир будучи совсем молодым, ему не было и пятидесяти лет. Вокруг его смерти до сих пор ходит множество слухов и недомолвок.

Первая возлюбленная актера и, по совместительству, мать его единственного родного ребенка, Ольга Аносова винит в трагедии вдову Дмитрия — Ксению Бик, а сама вдова рассказывает о непрекращающейся многолетней травле со стороны Ольги. Страсти вокруг этого дела не утихают и по сей день, однако на чьей же стороне правда? Об этом — в материале 5-tv.ru.

Первая любовь Дмитрия Марьянова

Начать стоит с того, как обе женщины связаны с Дмитрием Марьяновым. Фотомодель Ольга Аносова не была первой девушкой в жизни актера, однако она стала его первой настоящей любовью. Они познакомились в 1994 году в культовом кафе тех лет «Маяк», которое было настоящим «местом силы» для творческой молодежи. Будучи совсем еще юными, они пережили вместе наивную первую любовь, ютились по съемным квартиркам и рано стали родителями. Всей ответственности отцовства молодой Дмитрий тогда не понимал, поэтому и относился к своим родительским обязанностям весьма и весьма легкомысленно, а когда его сын появился на свет, актеру пришлось столкнуться с суровой реальностью.

Ольга тогда была еще студенткой, а Дмитрий ради благополучия семьи был вынужден после своей основной работы ходить разгружать вагоны. Не выдержав чудовищного ритма жизни, который совсем не позволял молодым людям проводить время вместе, пара приняла решение расстаться, благо узами брака они связаны не были. Тем не менее Марьянов и Аносова остались в прекрасных дружеских отношениях, а Дмитрий до самого конца своей жизни регулярно навещал бывшую возлюбленную и собственного сына.

Вторая любовь с первого взгляда

С Ксенией Бик Дмитрий Марьянов познакомился во время своих украинских гастролей. Приехав в родной город своей будущей супруги Харьков со спектаклем, который назывался Ladies’ night, Дмитрий прямо со сцены заприметил сидящую в первом ряду зрительского зала красивую девушку. Незнакомка настолько приглянулась актеру, что в конце выступления, когда вся труппа вышла на поклон, он незаметно от остальных кинул ей две розы, а после пригласил на концерт Гоши Куценко, который проходил в заведении неподалеку в этот же вечер. Марьянов, будучи весьма любвеобильным, чуть ли не сразу после концерта стал звать Ксению к себе в номер, однако та проявила чудеса целомудрия. Собственно, она продолжала держать молодого человека на дистанции даже спустя несколько месяцев после знакомства. Дмитрий, спустя несколько дней, поехал дальше по рабочему графику, однако пара на прощание все-таки успела обменяться контактами.

По возвращению в Москву, влюбленный актер начал упорно названивать Ксении, приглашая ее в гости. Девушка долго не соглашалась, однако в какой-то момент все же поддалась на уговоры Дмитрия и решилась на поездку. Оказавшись в квартире у Марьянова, Бик сразу принялась наводить в ней порядок, а также приготовила холостяку вкусный ужин, поразив его этим до глубины души. С этого момента началась история их отношений.

Здоровье актера: первые тревожные звоночки

В 2015 году пара сыграла свадьбу, однако жить долго и счастливо у них не получилось — у актера начались серьезные проблемы с алкоголем. Более того, на фоне пьянства у Дмитрия сильно просело здоровье, и, летом 2016 года, после обследования из-за сильных болей в правой ноге врачи из Центра нейрохирургии имени академика Бурденко поставили мужчине неутешительный диагноз — плавающий тромб. Чтобы стабилизировать состояние Марьянова, медики установили ему специальный фильтр, а также прописали разжижающие кровь препараты.

К несчастью, после оглашения диагноза алкоголизм актера лишь усугубился, что и запустило череду фатальных событий. В 2017 году Ксения, окончательно потерявшая надежду вытащить мужа из трясины самостоятельно, решила обратиться в частное учреждение, занимающееся реабилитацией людей с зависимостью — в «рехаб». Этот центр женщине посоветовали их общие с Дмитрием друзья, которые сами в прошлом страдали от алкогольной зависимости.

Смертельная случайность

Но, как гласит народная мудрость, благими намерениями вымощена дорога в Ад — из-за того, что «рехаб» находился за чертой города, до него было крайне долго и проблематично добираться, так что, когда 15 октября 2017 года у актера внезапно оторвался тромб — скорая попросту не смогла выделить карету, которая могла бы отправиться в такую даль. Сотрудники центра своими силами доставили Дмитрия Марьянова в ближайшую больницу, однако врачи не успели никак помочь несчастному актеру.

Кровная вражда бывших возлюбленных актера

Спустя ровно два года с момента смерти мужа, Ксения выложила в своих соцсетях крайне тревожный пост.

«Сегодня два года, как не стало Димы, и все эти два года я держала удар, вы видели, что я держалась как могла, использовала все возможные факты, но с таким количеством давления и беспрецедентной и неаргументированной лжи я уже справиться не смогу. Я вынуждена просить вас о помощи. SOS, больше я этого не выдержу», — писала вдова.

Как оказалось, Ольга — та самая, с которой Дмитрий жил в юношестве, после новостей о смерти отца своего ребенка твердо уверовала, что виновница трагедии — Ксения. Заручившись помощью адвоката, она решила созвать пресс-конференцию, чтобы публично вывести Бик на чистую воду. По мнению Ольги, на Ксении лежит вина за то, что она выбрала плохой реабилитационный центр, в котором не было собственного врача.

«В договоре черным по белому написано, что реабилитационный центр „Феникс“ не оказывает медицинские услуги и не является медицинским учреждением. Подписывая договор, этого нельзя было не заметить», — сухо отмечает адвокат Аносовой Виктория Крылова.

Ксения парировала, что она якобы хотела забрать Дмитрия домой, однако побоялась, что его проблемы со спиртным являются слишком серьезными.

«Директор центра сказала мне, что если я заберу его, то все начнется заново. Мы туда больше не вернемся в ближайший период. Я взвесила все за и против: концерты с выпивкой практически каждый день, попытки куда-то уйти, он же мог по три раза с утра мусор выносить», — оправдывалась вдова.

Однако даже так ситуация остается крайне неоднозначной. Дело в том, что информацию об алкоголизме актера адвокат Ольги Аносовой назвала ложью, заявив, что даже сама Ольга и ее общий с Дмитрием Марьяновым сын Даниил, находясь в постоянном контакте с отцом, не знали таких подробностей о его здоровье и состоянии.

Заставлял усомниться в честности супруги актера и тот факт, что все наследство мужа она хотела заполучить единолично, хотя на него также претендовали сын и отец артиста. В результате длительных судебных тяжб, вдова Дмитрия все же осталась не у дел — ей так и не удалось заполучить себе роскошную трехкомнатную квартиру на Хорошевском шоссе, на которую она изначально претендовала. В итоге, Ксения Бик обзавелась лишь оставшейся от актера «однушкой», а вскоре и вовсе нашла себе нового возлюбленного, практически позабыв о былых отношениях с Марьяновым.