Пушистый врач: пет-терапия завоевывает сердца людей по всему миру

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Кабинетам врачей пациенты все чаще предпочитают йогу с песиком.

Кафе с котами, совами, ежами и даже енотами привлекают все больше посетителей. Совместный досуг с животными уже давно зарекомендовал себя как отличное средство расслабиться. Но прогресс не стоит на месте — появилось направление в медицине, которое называется «пет-терапия». О нем в материале 5-tv.ru.

Научный подход

www.globallookpress.com/Karen Pulfer Focht

Первопроходцами в «пет-терапии» были англичане из города Йорка. Они решили привлечь душевнобольных к уходу за собаками. Встречи с животными неожиданно показали себя эффективным антидепрессантом. Новшество было решено внедрить в общую систему лечения. Впоследствии метод получил название «кинестотерапия». Мохнатые врачи восстанавливали душевную гармонию раненых в госпиталях Красного креста. К их помощи обращались, заботясь о страдающих от аутизма и детского целебрального паралича. Наконец, ученые выяснили, что лабрадоры-ретриверы могут диагностировать у пациента рак по запаху.

Конь в халате

www.globallookpress.com/Carolyn Van Houten

Если хорошими врачами могут быть собаки, то почему бы не оценить способности и других животных? Примерно так рассудили специалисты. Узнали, что психологами могут быть, например, и дельфины с котиками.

Особое место в медицинской практике заняла иппотепия (реабилитация посредством верховой езды. — Прим. ред.). Так, теперь по назначению врача катаются на лошади дети с рассеянным вниманием, повышенной возбудимостью и те, кто страдает от «укачивания».

Лечение на дому и в отпуске

www.globallookpress.com/Oleksandr Rupeta

Ходить к врачу для многих мероприятие не самое приятное. Практикующие йогу с собаками — точно любители профилактики. Совместные с питомцем асаны — позы в йоге — придумали в США. В России начинание поддержали. Хозяева собак стали отправлять питомцев на настоящую работу в центры йоги.

Приверженцы здорового образа жизни и любители питомцев нашлись и среди оленеводов. Настоящим трендом в последнее время стал отдых в глэмпингах с пятнистыми оленями. Они пасутся свободно за окном гостей, арендовавших себе домик. Гостям обещают хорошее настроение на протяжении всего отпуска.

Царство зверей

Целый город оленей есть в Японии. В Наре туристы сталкиваются с ними повсюду. Однако это не последнее место в Стране восходящего солнца, где появился настоящий рай для животных.

Древние египтяне, боготворившие кошек, точно бы поразились одиннадцати японским «кошачьим островам». Основное население там не люди — коты. Самые известные острова: Тасиродзима в префектуре Мияга, где есть святилище для кошек, Манабесима в Окаяме и Аосима в префектуре Эхиме.

Рекордсмены

www.globallookpress.com/Cfoto

Японцы вообще установили своеобразный рекорд по любви к домашним питомцам. В октябре 2020 года, по данным местной ассоциации производителей кормов для домашних животных, в стране держали почти девять миллионов собак и десять миллионов кошек. Тогда был отмечен годовой рост в 15%. Объясняли тенденцию просто: после тяжелых дней в больницах и на самоизоляции люди мечтали расслабиться и почесать кого-нибудь за ушком.

В свою очередь, по сведениям газеты The Mainichi Shimbun, в минувшем 2024 году оборот «кошкосектора» составил более 16 миллиардов долларов. В аналитику вошли и затраты на содержание почти девяти миллионов котов в стране, и траты на покупку питомца, и приобретение услуг, оказываемых котами.

Трудоустроенные животные

Таких услуг в Японии немало. Чтобы уезжающие из дома люди могли расслабиться, придумали необычное решение.

Железнодорожной станцией Киси в Вакаяме заведует строгий начальник вокзала — кошка Нитама. На станции семейство Нитамы установило монополию. Имя кошки расшифровывается, как «вторая Тама». Ее мама Тама сидела на посту с 2007 по 2015 год. Только смерть заставила ее передать должность наследнице.

Деловую экс-руководительницу станцией здесь почитают. Японцы запустили поезд с кошачьим дизайном в ее часть.

В целом, японцы выяснили, что питомцы вообще любят поезда. Когда во время пандемии, почти обанкротился один из местных парков развлечений, один наглый кот, потоптавшийся по игрушечным рельсам и сбросивший с них миниатюрный поезд, спас его от краха. Став звездой соцсетей он привлек внимание посетителей к парку. Его владельцы организовали местным котикам постоянное ложе у тех самым мини-вагонов.

Строгий отбор

www.globallookpress.com/Lantyukhov Sergey

Однако завести питомца дома в Японии достаточно сложно. В магазинах пушистые друзья очень дорогие. В частности, щенок, в среднем, стоит около 20 тысяч рублей. По этой причине люди предпочитают брать подопечных в специальных приютах.

Требования к кандидату в усыновители достаточно серьезные. В идеале — семейная пара среднего возраста без маленьких детей и со стабильным высоким доходом. Перед тем, как отдать жителя приюта новому владельцу, у последнего проверят: место работы, условия жизни, ежемесячный доход. Откажут паре, если девушка готовится стать мамой или уже воспитывает малыша. Хотя в последние годы японцы предпочитают заводить питомцев, а не детей.

В Японии можно даже снять номер в гостинице, где постояльца будет ожидать… кот. Так желающий завести животное может опробовать свои «способности». Арендованного вместе с номером питомца надо лелеять по всем правилам: кормить, убирать за ним. Нельзя отлучаться даже на ужин. Вместо этого курьер доставит в номер суши. Иногда постояльцам так нравятся их временные коты, что они выкупают их, если проходят собеседование с владельцами.

Жесткие правила придумали не только японцы. Например, в Люксембурге не разрешают заводить никого, если работа связана с постоянным отсутствием дома. Так, правительство призывает нести ответственность за тех, кого приручили люди.

Чудо-чудное

В Японии по улицам ходят с разноцветными колясками, из которых высовываются мокрые носы и мягкие лапки. Для любимцев можно купить не только личный транспорт, но и тапочки. Самое главное: не заходя в магазин для животных. Гасяпон-автомат с тапочками для пушистых стоит в торговом центре в Сибуе. Открытый для местных, он внезапно стал очень популярных и среди туристов. Тапочки стали привозить в качестве сувенира из Японии.

К идеалу стремятся и в организации питания животных. Специалисты придумали, как решить сразу три проблемы. Ужин с котом стал реальностью, когда были выпущены консервы, полезные и для людей, и для «мурлык». Правда, изготовители отметили, что есть с компаньоном из одной тарелки все же не стоит. Не потому что это не гигиенично, нет. Просто для вкуса хозяева животных часто добавляют соль, которую нельзя котикам.

Сейчас появилось много компаний, специализирующихся на универсальной еде для домашних любимцев и их владельцев.

Развитие

В разных городах России открывается все больше заведений, где ключевая роль отведена животным. Пользовали социальных сетей делятся своими идеями о том, как проводить время с питомцами.

Несомненно, приятное времяпровождение должно положительно влиять на настроение. По данным некоторых исследований, если мама будет играть с собаками и котами, она может даже предупредить возможную пищевую аллергию будущего ребенка. Ученые выяснили, что контакт с собаками снижает риск возникновения аллергии на яйца, молоко и орехи, а с кошками — на яйца, пшеницу и сою.