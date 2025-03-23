«Никто не бил»: боевики ВСУ рассказали об отношении к ним в плену

Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Украинцы сдались в марте 2025 года.

К пленным боевикам ВСУ военнослужащие ВС РФ относятся гуманно. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказали двое украинцев, сдавшиеся в марте 2025 года.

По словам пленников, они были удивлены отношением со стороны российских солдат и не столкнулись с насилием, вопреки распространяемым слухам.

Один из сдавшихся, сержант Павел Атаманюк, служивший в 151-й бригаде ВСУ, рассказал, как 14 марта 2025 года их группу направили на передовые позиции с задачей ремонта блиндажей. Но, как оказалось, это была ловушка. Вскоре начался штурм, и Атаманюк, испугавшись, сдался в плен.

«Мне оказали первую медицинскую помощь, отнеслись ко мне по-человечески, никто меня не бил», — рассказал боевик.

Другой пленник, ефрейтор Виталий Топчиенко, был призван в армию в январе 2025 года, после чего его направили на одну из позиций в Харьковской области. Вскоре он попал под обстрел и сдался в плен. Топчиенко также подчеркнул, что в плену его встретили хорошо — накормили, напоили и оказали медицинскую помощь.

«Что здесь бьют, убивают и режут — это все неправда», — уверил он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ обстреляли электроподстанцию в Запорожье.