Путешествие по России: как документальное кино открывает страну

Фото, видео: ПАВЕЛ ВОЛКОВ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

«Документальное кино могут снимать все!» — уверяют создатели кинофестиваля «Неизвестная Россия».

Без актеров, национальностей и грима — все это про настоящее кино. О том, зачем России документалистика, что обещает фестиваль «Неизвестная Россия» участвующим режиссерам, и какое кино ближе всех к победе — эксклюзивно узнала корреспондент 5-tv.ru.

Очевидный факт, что кино не может жить без зрителя. Даже самый красивый и гениальный фильм окажется бесполезен, если его не увидит общество. Фестиваль «Неизвестная Россия» — шанс для кино быть увиденным. Через документальный фильм мы можем подглядеть за сокрытыми тайнами нашего мира. Открывать фестиваль выпала почетная честь кинокартине Натальи Фефеловой «Я продолжаю танцевать» об иностранцах в русском балете и их любви к нашей стране.

«Мы не знаем, что получилось в итоге. Нам не говорили сам сюжет. Просто предупредили о том, что идут съемки и что свою работу нужно делать качественно», — делится одна из участниц съемок картины балерина Камила Султангареева.

Наталья Фефелова, выбравшая центром киносюжета балет, говорит, что ей повезло, ведь балерины несказанно исполнительные, и это упростило ей съемочный процесс.

На самом деле, мало, кто знаком с Россией, с болью, с радостями и ее красками. Создатели кинофестиваля говорят, что в названии раскрывается не только желание узнать колорит страны, но и стремление открыть миру талантливых режиссеров, которых в нашей стране очень много, и их еще не знают.

«В итоге мы отобрали сорок фильмов для участия в кинофестивале, и каждый мне дорог», — говорит программный директор кинофестиваля Маша Готлиб.

Вячеслав Гольдфельд, президент «Неизвестной России», намекает, что дарований так много, что фестиваль можно уже назвать международным. Талантливых документалистов объединяет одно — любовь к людям, к искусству и желанию открыто говорить с миром.

«Это такая обширная поляна. Если ты обладаешь хорошим вкусом и тебе есть что сказать, то кино получится! А кайф от кинофильма определяют не критики, а зрители!» — дружелюбно уверяет Евгений Маргулис, который занял на фестивале роль члена зрительского жюри.

Фестиваль «Неизвестная Россия» будет постепенно раскрывать таланты каждого желающего. И, пожалуй, ключевая мысль создателей — это то, что кино может жить вне конфликтов, политики, паспорта и пандемии.