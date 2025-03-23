Блогеру Апачеву грозит наказание за граффити на домах в Судже

Блогера Акима Апачева накажут за граффити на домах в Судже

Фото: Telegram/Аким Апачев/akimapachev

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Он предложил недовольным гражданам самим закрашивать стену, если им настолько не нравится его художество.

Блогеру Акиму Апачеву, накануне проникшему в Суджу и нарисовавшему там ряд граффити, грозит наказание за нарушение запрета на въезд в приграничную зону и порчу имущества. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

Действия блогера подпадают под три состава административных правонарушений: незаконный въезд, использование ненормативной лексики и вандализм. Вопрос уже передан в органы прокуратуры и МВД, которые займутся расследованием.

Инцидент произошел после того, как Апачев обошел запрет оперштаба и оказался в Судже. Блогер сам выложил видео из города, которое показывает, как он разрисовывает стены домов, в том числе оставляет на них нецензурные фразы.

Александр Хинштейн назвал действия Апачева наглой провокацией, заявив, что это не что иное, как пиар на трагедии и человеческой боли. Глава региона подчеркнул, что Суджа — это город, в котором еще недавно шли тяжелые бои, и такие действия недопустимы.

«Мы всеми силами стараемся удержать людей, тоскующих и переживающих за свой родной дом, потому что там до сих пор крайне опасно, а кто-то позволяет себе вкидывать подобное и фактически заниматься вандализмом», — отметил Хинштейн.

Местные жители, не скрывая своего возмущения, обратились к блогеру с просьбой прекратить разрушать памятные места. Однако Апачев продолжил оскорблять горожан, предлагая самим закрашивать граффити, если оно им не нравится. Этот хамский ответ только усилил недовольство общественности.

Врио губернатора отметил, что подобные действия блогера являются не только нарушением закона, но и проявлением неуважения к памяти тех, кто защищал этот регион в тяжелые времена.

«Если кто-то чувствует себя героем, то героизм лучше проявить, надев военную форму», — заключил Хинштейн.

Все материалы по инциденту будут переданы в компетентные органы, и, по мнению главы региона, последствия не заставят себя ждать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Александр Хинштейн предложил не трогать разрушенный магазин в Судже.