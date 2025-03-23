«Спасибо всем»: Папа Римский впервые появился на публике после госпитализации

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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Понтифик попал в больницу в середине февраля с пневмонией.

Папа Римский Франциск, госпитализированный в середине февраля с двусторонней пневмонией, впервые появился на публике. Он обратился к верующим с балкона римской больницы имени Агостино Джемелли, где проходил лечение. Прямую трансляцию его выступления вел портал Vatican News, а сотни людей собрались у стен больницы и на площади Святого Петра, чтобы поддержать понтифика.

На кадрах трансляции 88-летний Папа Франциск выглядел уставшим, но улыбался. Его голос был ослаблен после интенсивной кислородной терапии, но он смог произнести короткое, но трогательное «Спасибо всем», обратившись к собравшимся. Это выступление стало важным моментом для тысяч верующих католиков, которые молились за его выздоровление.

Фото: Reuters/Francesco Sforza

Папа Франциск был госпитализирован 14 февраля с жалобами на проблемы с дыханием. 18 февраля у него диагностировали двустороннюю пневмонию, 22 февраля понтифику уже потребовалось переливание крови. 3 марта стало известно, что Папа Римский перенес два приступа острой дыхательной недостаточности. Однако уже 8 марта в Ватикане сообщили о первых признаках улучшения его состояния. 10 марта понтифик преодолел критическую фазу болезни.

Верующие, собравшиеся у больницы и на площади Святого Петра, с радостью встретили появление Папы. Многие держали в руках свечи и молились.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Папа Римский Франциск выпишется из больницы 23 марта.