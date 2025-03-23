«Надеюсь, что все получится»: Буланова заинтриговала будущим старшего сына

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Возможно, вскоре поклонников певицы ждет неожиданный сюрприз.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова потихоньку приобщает к песенному искусству свою семью. Поклонников исполнительницы вскоре может ждать приятный сюрприз: не исключено, что на одном из своих ближайших концертов певица споет вместе с сыном — Александром Тагриным. На это она намекнула на шоу «Дорогие гости» на «Ретро FM».

Рассказывая о том, что чаще всего во время поездок она выходит на связь с родными с помощью видеозвонков, Буланова обмолвилась о старшем сыне. По ее словам, если он не заболеет, то собирается ненадолго отправиться вместе с ней на гастроли.

«Надеюсь, что все получится у него», — ответила она.

Вероятно, во время одного из концертов Александр выйдет на сцену к матери, и они дуэтом исполнят один из ее хитов. Вместе с тем музыкальную карьеру начал и младший сын артистки Никита Радимов. Он взял себе псевдоним Bulanow и записал первый трек, который называется VD.

Говоря о гастролях, Буланова отметила, что они с мужем Валерием Рудневым живут на два города. Она часто выступает с концертами в Санкт-Петербурге, а он занимается собственным бизнесом в Москве. Учитывая нагрузку и карьеру, видеться удается не так часто. Несмотря на это, их отношения остаются крепкими. Буланова раскрыла, в чем секрет.

«В любви. В любви и уважении друг другу. Если это есть, то не важно, где ты живешь», — подчеркнула певица.

Она не отрицает, что расстояние немного омрачает жизнь. Но они ведь все равно рано или поздно встретятся.

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