Развод и точка: Пинчук намерена перебраться в съемную квартиру с детьми от Чобаняна

Пинчук намерена перебраться в съемную квартиру с детьми от Чобаняна

Фото: Instagram*/pinchuk_official

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Экс-участница «Дома-2» рассказала, как устраивает свою жизнь после расставания с мужем.

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук раскрыла подробности своей жизни после расставания с Араем Чобаняном. Звезда сообщила, что дети останутся с ней, а сама она планирует переехать на съемную квартиру. И это было их совместное решение.

«Дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остается: я — только „за“ общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, а не их», — рассказала Пинчук в личном блоге.

Пинчук планирует в ближайшее время переехать с детьми на съемную квартиру. Она уже подобрала жилье, а квартиру, где они когда-то дружно вместе жили, собирается продать. Видимо, чтобы начать жизнь с чистого листа.

Решение о разводе блогеру далось крайне тяжело. Интернет-знаменитость призналась, что первые дни после того, как узнала о предполагаемой измене мужа, были для нее настоящим испытанием.

«Там просто начался фильм и эмоционально-ужасные качели. Я просто хотела морально выжить и себя не уничтожать. Со мной были друзья постоянно! Ни на минуту меня не оставляли», — поделилась она.

Пинчук даже обратилась за помощью к психологу, а затем и к психиатру, который выписал ей препараты для стабилизации состояния. Спонтанная поездка на Мальдивы помогла отвлечься Пинчук от переживаний.

«Там произошел „щелчок“ — мне удалось отключиться от сильной эмоциональной вовлеченности в ситуацию и отпустить ее развитие», — рассказала она.

Ирина Пинчук в заключение добавила, что никогда не потерпит измены.

«Я знаю, чего достойна, и уж точно выше этого», — заключила она.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян поженились в 2021 году, у них двое детей. Скандал с изменами начался после того, как переписки Чобаняна с другими девушками распространились в соцсетях после взлома его аккаунта. Сам блогер поход «налево» отрицает.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что муж Ирины Пинчук вышел на связь после объявления о разводе.

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