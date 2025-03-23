Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью под Краснодаром

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На месте возгорания зафиксировано превышение допустимой концентрации по показателю бензола.

Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе в Краснодарском крае в ночь на 23 марта. Возгорание распространилось на площадь около двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, — потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», — сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Для тушения пожара были привлечены силы МЧС из Ставропольского края, Республики Адыгеи и Ростовской области. В операции задействовали 473 специалиста и 189 единиц техники, включая четыре пожарных поезда.

На месте также проводятся работы по охлаждению соседних резервуаров, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

По данным регионального Роспотребнадзора, на месте возгорания зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола. Это может представлять угрозу для окружающей среды и здоровья людей, поэтому специалисты продолжают мониторить ситуацию.

Ситуация остается под контролем, а спасатели продолжают работы по полной ликвидации пожара и его последствий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что четыре пожарных поезда привлекли к тушению нефтебазы на Кубани.