Коллектив распался: Дарья Храмова ушла из группы «Непара»

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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Фалловеры заподозрили неладное, ведь певица в прошлом опровергала соответствующие слухи.

Певица Дарья Храмова больше не является солисткой музыкального коллектива «Непара». Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Участники группы «Непара» на XXIX Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Уважаемые дамы и господа! В ближайших концертах группы «Непере меня не будет. Со вчерашнего дня я больше не работаю в группе», — написала Храмова.

Одни поклонники поздравили артистку с тем, что она будет пробовать себя в сольной карьере. Другие выразили сожаление, что больше не увидят ее в составе этого проекта. Но, конечно, больше всего тех, кто задается вопросом, что стало причиной такого решения.

Тем более, что совсем недавно, в феврале, в беседе с 5-tv.ru певица опровергла слухи, которые появились в соцсетях о распаде группы. Тогда она отметила, что они с солистом «Непары» Александром Шоуа хоть и выступают вместе, но это не мешает им реализовывать собственные планы.

«У нас разные команды. Разные люди занимаются. Объединимся в одной точке когда-то, а потом расходимся», — сказала тогда Храмова.

Пока певица не раскрывает причину того, почему она покинула группу. Некоторые подписчики посчитали, что у нее с Александром Шоуа мог возникнуть конфликт. К слову, ссоры между участниками привели к тому, что несколько лет назад дуэт покинула певица Виктория Талышинская.

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