Дирижера Сергея Жилина экстренно госпитализировали с болью в животе

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Народного артиста России, композитора и пианиста Сергея Жилина экстренно госпитализировали из-за резкой боли в животе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По некоторым данным, дирижеру потребовалась операция. Сейчас Жилин находится в одном из столичных медицинских учреждений. Подробности произошедшего уточняются.

До это стало известно, что распространившаяся в ряде СМИ информация о том, что кинорежиссер Никит Михалков был госпитализирован из-за повышенного давления и проблем с сердцем, оказалась ложной. Жена артиста заявила, что он чувствует себя хорошо. Она подчеркнула, что ее супруг, как и любой другой человек, периодически посещает медицинские учреждения, но в этом нет ничего необычного.

Также ранее 5-tv.ru сообщил, что экс-солистка «Миража» певица Наталия Гулькина подхватила вирус после концерта в Кремле. У звезды четыре дня держалась температура около 39 градусов. После недомогания Гулькина направилась в больницу, где ей выписали лекарства. Однако назначенные таблетки не помогли, и температура продолжала держаться.