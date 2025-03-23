Перекус на ходу: какие три ошибки в питании приводят к раку желудка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Гастроэнтеролог назвал еду, которую следует избегать, чтобы не подорвать свое здоровье.

К раку, рефлюксу, язве желудка и гастриту могут привести три ошибки в питании. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Рустем Садыков в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, основная проблема заключается в том, что человек делает долгие перерывы между приемами пищи. Вследствие чего повышается риск повреждения слизистой, что тянет за собой различные заболевания вплоть до рака.

Второй фактор риска — неправильное пережевывание пищи. Оно возникает, когда присутствует вредная привычка есть «на ходу» и в спешке. Большие куски попадают в желудок, пагубно влияя на слизистую органа.

Третья ошибка касается частого употребления таких продуктов, как кофе, алкоголь, острая и жирная пища. Они провоцируют длительную неконтролируемую кислотность, вызывая воспаление.

Врач выделил и другие, не менее важные проблемы. Нервное напряжение снижает защитные свойства желудка, то же самое происходит если злоупотреблять обезболивающими препаратами.

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