Водителей предупредили о штрафе за мытье машин в неположенном месте

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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За несоблюдение правил можно лишиться до десяти тысяч рублей.

Водителям, которые моют свои машины в неположенном месте, может грозить штраф в размере от десяти тысяч рублей. Об этом рассказал доцент департамента права Московского городского педагогического университета, юрист Максим Тишаков в беседе с агентством «Прайм».

«Мытье автомобиля требует учета положений действующего законодательства, как федеральных нормативных правовых актов, так и региональных юридических норм», — отметил он.

По словам эксперта, нельзя наносить вред окружающей среде. Водитель должен неукоснительно соблюдать положения экологических и санитарно-гигиенических норм и правил. Поэтому мыть автомобиль запрещается у водоемов и в лесах. Ознакомиться с общим перечнем можно в законодательстве субъектов РФ.

Например, в Москве водителю грозит штраф в размере от одной до трех тысяч рублей за мойку вне специально отведенных мест на территории города. В области нарушение обойдется в три-пять тысяч рублей.

Кроме того, чистить машину не разрешено во дворах или на дачных участках. За нарушение санитарных и гигиенических норм размер выплат варьируется от 100 рублей. Если есть факт нецелевого использования земли, то водитель должен будет отдать до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка. Минимальный размер штрафа в последнем случае — десять тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для туроператоров предложили ввести новые штрафы.