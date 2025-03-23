В Чехии заявили о готовности отправить военных на Украину

Фото: IMAGO/photothek/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Европа продолжает обсуждать возможность реализации так называемой «коалиции желающих».

Чехия готова отправить своих военных на Украину в качестве миротворцев, заявил президент страны Петр Павел заявил в интервью изданию «Европейская правда».

«Я верю, как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия будет его частью… Если будет сильная группа европейских государств, готовых предоставить Украине гарантии безопасности, то я глубоко убежден, Чехия должна быть среди них», — заявил чешский лидер.

Как отмечал прежде представитель британского премьера Кира Стармера, в так называемую «коалицию желающих», подразумевающую группу европейских стран, готовых разместить своих военных под видом миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности, могут войти свыше 30 государств. Из последних, помимо Чехии, готовность к такому шагу выразила и Швейцария.

Кроме того, французский лидер Эммануэль Макрон уже успел назвать города, где европейские страны могут разместить свой военный контингент — в их числе Киев, Львов и Одесса.

При это еще в начале марте глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных военных на Украине. Министр иностранных дел отмечал, что это может затруднить мирное урегулирование конфликта, поскольку «миротворцы» будет создавать «факты на земле».