Баста о своей верности жене: «Мы вымирающий вид»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пара вместе уже больше 15 лет.

Рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста, вместе со своей супругой Еленой Пинской уже более 15 лет. По сей день артист продолжает хранить избраннице верность. Об этом он рассказал в интервью журналистке Надежде Стрелец.

По его словам, он никогда не изменял своей жене. И не считает это каким-то подвигом. Баста признался, что ему так комфортно жить. И в этом они с Пинской прекрасно совпадают.

«Конечно, горячие люди. Собственно, я за это ее и люблю. Потому что она девушка со своим мнением, готова свое мнение отстаивать. Мы с ней, конечно, и притирались, и качались. Я ее за это обожал, у нас итальянская семья», — сказал Баста.

Исполнитель знает, что есть те, кто совершает над собой усилие, чтобы не сорваться и не заводить романы на стороне. Однако его, несмотря на большое количество «искушений», когда он может заполучить любую даму, просто поманив пальцем, никогда не влекло «ходить налево».

«Для меня очень много страсти в музыке, в жизни. Я же не нахожусь в экспериментальной лаборатории, я живу с женщиной, с которой прошел путь, с которой за многое благодарен и люблю. Я знаю людей, которые очень тяжело все это переживают, и для них это драма, потому что они любят свою половину, но их так вот болтает. И я думаю, что мне просто повезло. Я просто однолюб», — отметил Баста.

За всю жизнь у него было всего лишь несколько отношений. И за свой осознанный взгляд к жизни и к семейным отношениям он благодарен матери, которая была для него примером человечности.

Баста отметил, что он знаком как с теми, кто изменяет своим женам и не осуждает их, так и с другими, кто хранит верность партнеру. Причем, по его мнению, последние встречаются гораздо реже.

«Мы вымирающий вид», — ответил певец.

Кроме того, исполнитель называет себя консерватором и религиозным человеком. С женой он венчался в церкви. Причем на этом настоял Баста. Для него это было важным моментом в отношениях. Елена объясняет это тем, что венчание — более ответственная церемония, поскольку мужчина и женщина заключают свой союз перед Богом.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Виктория Дайнекоо раскрыла планы на грядущую свадьбу.